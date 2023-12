Penalizzazione e deferimento UFFICIALI: passano al secondo posto in classifica

Penalizzazione e deferimento UFFICIALI: in questo modo cambia la classifica e la squadra passa al secondo posto. Ecco quello che è successo

Una penalizzazione che stravolge la classifica. Un club di Eccellenza che era primo e che adesso si ritrova a rincorrere. Anche se il Manduria, società coinvolta in questa decisione del tribunale federale territoriale, ha già annunciato il ricorso.

Si parla nella nota ufficiale della società che sotto potrete leggere in maniera integrale, di pagamenti in ritardo rispetto a due allenatori che hanno lavorato dentro al club lo scorso anno. In tutto questo, oltre ai due punti di penalizzazione che come detto mandano al secondo posto il club pugliese, c’è stato anche il deferimento di otto mesi al presidente più un’ammenda di 500euro. Insomma, la mano è stata davvero pesante.

Penalizzazione e deferimento ufficiali: il ricorso è pronto

“L’UG Manduria Sport ritiene profondamente ingiusta la decisione emessa in data odierna dal Tribunale Federale della LND Puglia e si riserva di impugnarla in tutte le sedi di giustizia. La società precisa che il procedimento disciplinare riguarda la posizione dei tecnici dello scorso anno Francesco Passiatore e Raffaele Cataldi, le cui spettanze in ogni caso sono state integralmente saldate già ad inizio agosto”. Poi, il club, continua in questo modo.

“Ed in effetti il procedimento non è stato introdotto dai due tecnici (che non lamentano alcunché). La Procura Federale ha contestato alla società il mero ritardo di tali pagamenti. In realtà, tale seppur minimo ritardo è stato dovuto esclusivamente a delle verifiche che la società ha inteso legittimamente effettuare prima di procedere ai pagamenti. Tali controlli si sono resi necessari stante la mancata ricezione di atti fondamentali dei procedimenti avviati dai suddetti allenatori, che in effetti sono poi risultati erroneamente inviati a degli indirizzi Pec non riconducibili al Manduria. La società, pur nel massimo rispetto dell’ordinamento sportivo, intende biasimare fermamente la severità delle sanzioni applicate al Manduria ed al suo Presidente Vinci ed in particolare reputa del tutto sproporzionata l’applicazione dei 2 punti di penalizzazione alla squadra”.