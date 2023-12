Ritorno alla Juventus: UFFICIALE, Chiellini dice tutto

La Juventus ha iniziato a programmare il suo futuro. Non solo per quanto riguarda il mercato ma più a 360 gradi.

I bianconeri vogliono voltare pagina rispetto al passato. Dopo l’ultima stagione che si è chiusa con un settimo posto in classifica e con l’esclusione dalle coppe europee, l’undici di Allegri sta disputando un campionato senz’altro molto positivo. Con la possibilità non solo di lottare per un piazzamento europeo, ma anche per lo scudetto.

C’è la necessità di fare qualche investimento per poter migliorare la squadra e la proprietà non si farà certo trovare impreparata. Nel corso degli ultimi mesi anche la dirigenza ha cambiato pelle. E si vocifera anche di un possibile ingresso di Giorgio Chiellini, che soltanto da qualche ora ha appeso gli scarpini al chiodo ed è pronto a voltare pagina.

Juventus, Chiellini sul suo futuro: “Non lo so”

Il futuro di Chiellini sarà alla Juventus? E’ la domanda che in queste ore si sono fatti i tifosi bianconeri. Che sperano che l’ex difensore possa approdare al club, seppur con vesti diverse. Indubbie sono le sue capacità di leadership, oltre che le sue conoscenze in ambito calcistico.

#Chiellini a Torino: “Offerte? Nessuna. Allegri lo vado a trovare la prossima settimana. Allo stadio? Contro la Roma. Alla #Juve? Non lo so, davvero. Un saluto ai tifosi: grazie dell’affetto” 🎙️⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/f16zXi7lZR — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 12, 2023

Il giornalista Romeo Agresti ha pubblicato su “X” un video nel quale Chiellini ha rivelato di non aver al momento ricevuto alcuna offerta per il futuro. Ma che andrà al più presto a trovare mister Allegri, con il quale sono in ottimi rapporti. Interpellato su un suo possibile futuro in società, ha detto: “Non lo so, davvero”. Insomma un futuro ancora da definire, anche se è scontato sottolineare il suo grande attaccamento ai colori bianconeri.