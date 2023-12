Pacchetto da 75 milioni di euro complessivi: Giuntoli porta alla Juve il suo pupillo

La Juventus studia il super colpo a gennaio ma serve una cessione: Giuntoli chiama il pupillo dai tempi del Napoli

La Juventus sta iniziando a restringere il campo degli obiettivi in vista del mercato invernale che si aprirà a gennaio.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, un intermediario avrebbe prospettato alla Juventus la possibilità per Matias Soulé di trasferirsi in Premier League già a gennaio. La squadra indiziata ad accogliere l’argentino sarebbe il Crystal Palace che sborserebbe circa 35 milioni di euro. Il rendimento di Soulé in questa prima parte di stagione ha acceso l’interesse di alcuni club europei e non è escluso che il giovane prodotto della Next Gen possa approdare in Inghilterra.

Juventus, Soulé in Premier per 35 milioni: così Giuntoli va all’assalto di Koopmeiners

Soulé resta uno dei gioielli di maggior talento della Juventus che, però, potrebbe essere disposta a sacrificarlo per un profilo più pronto nell’immediato.

Con l’eventuale incasso della cessione di Soulé, la Juventus potrebbe incassare il bottino necessario per tentare l’assalto a Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta rappresenta uno dei preferiti di Cristiano Giuntoli per il centrocampo, già dai tempo del Napoli. Il direttore bianconero ha mantenuto un canale con l’entourage del centrocampista olandese, di conseguenza potrebbe avere una corsia preferenziale per il big della Dea. Ad oggi la dirigenza bergamasca valuta Koopmeiners circa 40 milioni di euro, una cifra non certamente bassa e che è destinata ad aumentare nei prossimi mesi. Cristiano Giuntoli è intenzionato a spingere affinché l’operazione venga chiusa a gennaio, senza aspettare l’estate. Per far sì che la Vecchia Signora possa tentare l’assalto a Koopmeiners dovrebbe arrivare la cessione di Soulé e in quel caso servirebbe il via libera anche del Frosinone, squadra che attualmente detiene in prestito il suo cartellino. Non è un segreto il forte interesse dell’Inter per l’olandese. Ad oggi i nerazzurri sono la prima rivale della Juventus nella corsa all’ex AZ Alkmaar.