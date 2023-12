La Juventus ha scelto il millenial più forte del suo campionato: 25 milioni di euro

La Juventus ha scelto il gioiello più promettente del campionato turco: operazione da 25 milioni di euro

Il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato durante la trasmissione ‘Cose di Calcio’ su Radio Bianconera, soffermandosi sulle vicende di mercato che stanno riguardando la Juventus.

Tra i temi il possibile trasferimento di Matias Soulé in Premier League, con il Crystal Palace in prima linea per il suo acquisto: “Il Crystal Palace pare che sarebbe pronto a pagare 35 milioni di euro per Soulé e la Juve potrebbe vacillare. Anche se non credo che sia disposta a cederlo a cuor leggero”. Poi sulla possibilità che oltre a Soulé vada via anche qualche altra pedina ha risposto così: “Manna ha dichiarato che la Juventus non è ossessionata dalla ricerca di un centrocampista ma sicuramente l’incasso di Soulé sarebbe importante per reinvestire i soldi su un rinforzo a centrocampo. Se avrà modo la Juve sacrificherà anche altri giocatori come Iling-Junior che non sta più trovando spazio e potrebbe tornare in Inghilterra già a gennaio”.

Juventus, “Sudakov per 25 milioni, è lui il prescelto”

Il direttore Niccolò Ceccarini ha proseguito sui possibili indiziati a vestire la maglia della Juventus da gennaio.

“Sono venuti fuori diversi nomi per rinforzare il centrocampo della Juventus. Potrebbero prendere qualcuno in prestito come Kalvin Phillips oppure toccherà investire almeno 20 milioni. Ad oggi credo che l’arrivo di Koopmeiners a Torino sia impossibile. Puntare sull’olandese oggi significherebbe spendere tanto; l’Atalanta chiede almeno 60 milioni di euro per lasciarlo andare”. Poi il direttore di TMW lancia il nome che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora:“Il nome più fattibile per la Juventus credo sia Heorhij Sudakov che ha costi più contenuti rispetto agli altri. I bianconeri lo prenderebbero per circa 25 milioni di euro, sembra essere lui il prescelto”. Il nome del classe 2002 ucraino era già venuto fuori di recente e rappresenta una concreta possibilità per il club bianconero.