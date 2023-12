Clausola ribaltata: Juventus all’ultimo respiro

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande discussione quando mancano pochi giorni ormai alla conclusione dell’anno.

Il 2023 sta per andare in archivio e l’anno dei bianconeri non è stato certo dei più semplici. Nella prima metà dell’anno diverse problematiche hanno portato ad una penalizzazione in classifica nello scorso campionato e all’esclusione dalle coppe europee. Poi però il club ha voltato pagina.

La Juventus in questa prima metà di campionato raccolto tanti risultati positivi e sembra essere l’unica squadra in grado di tener testa all’Inter capolista. I bianconeri hanno l’obiettivo minimo di agguantare almeno il quarto posto in classifica che vorrebbe dire garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma nello stesso tempo i tifosi coltivano il sogno di poter lottare per lo scudetto. Il tricolore manca da diverso tempo a Torino e mister Allegri spera in qualche innesto a gennaio per poter competere per il primo posto.

Juventus, per Guirassy la missione si complica

Ci sono diversi calciatori che il club bianconero sta seguendo in questa fase. Non solo centrocampisti, comunque necessità primaria della Juve. Perché a gennaio si possono iniziare a fare dei tentativi anche per pianificare la squadra del futuro. In Germania ad esempio piace Guirassy, attaccante dello Stoccarda che si sta mettendo in luce a suon di gol in Bundesliga.

Serhou Guirassy (27) has rejected a new offer of his Club. VfB Stuttgart tried to buy his Release clause (€17,5 Mio) from him. Guirassy is ready for the next step. Interested Clubs: Manchester United, Newcastle, Borussia Dortmund @ManUtd @NUFC @BVB — Christian Falk (@cfbayern) December 13, 2023

Come ha scritto il giornalista Christian Falk su “X” il suo club ha provato a trovare con lui un nuovo accordo, anche relativo alla clausola di rescissione fissata a 17.5 milioni di euro. Clausola che il calciatore può esercitare. Manchester United, Newcastle e Borussia Dortmund sono in lotta per accaparrarsi il suo sì, la missione della Juve si complica. Anche se c’è sempre la speranza di fare il colpaccio.