Juventus-Milan, uno scontro da brividi. L’obiettivo è quello di fargli firmare un precontratto per chiudere la questione. Ecco la situazione

C’è un giovane difensore che la Juventus e il Milan hanno messo nel mirino e che si potrebbero contendere già nel prossimo mese di gennaio. Non per portarlo subito in Italia ma, secondo quanto raccontato da Team Talk, per fargli firmare un precontratto visto che lui è in scadenza. E che quindi potrebbe già trovare una soluzione per il prossimo anno.

Ma non sarà facile, anche perché a quanto pare l’intenzione del Bournemouth sarebbe quella di tenerlo, o magari rinnovargli l’accordo per poi incassare una domma importante senza perderlo a parametro zero. E anche in questo caso sarà difficile per il club inglese riuscire a centrare il proprio target: muovendosi a parametro zero, Lloyd Kelly, ha la possibilità ovviamente di chiedere qualcosa in più come ingaggio. Sempre è stato così, e sempre sarà così.

Juventus-Milan, la lotta è per Kelly

La lotta quindi, in Italia, tra la Juve e il Milan è per il giovane difensore che sta disputando un’ottima stagione in Premier League e che ha evidenti margini di miglioramento. Potrebbe essere un grosso innesto a parametro zero, soprattutto per i bianconeri che, magari, con qualche milione e non di più se Kelly decidesse di non rinnovare e comunicasse questa scelta al club di appartenenza, potrebbe partire già nella finestra di gennaio.

Questa opzione ci pare difficile, assai più probabile che lo stesso vada in scadenza e che decida con calma il suo futuro nei prossimi mesi. Un futuro che si potrebbe vestire di bianconero.