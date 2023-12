La Juventus ne cede due in un colpo solo: 45 milioni in cassa

La Juventus ne cede due in un colpo solo: un club inglese pronto al doppio assalto già a gennaio. Giuntoli potrebbe incassare quasi 45milioni di euro

C’è un club in Premier League che guarda con molto interesse – e lo abbiamo visto anche negli anni passati – a quelli che sono gli elementi della Juventus. Giocatori che fanno comodo da quelle parti e soldi che potrebbero, nel caso, fare comodo a Giuntoli che potrebbe non solo cercare di aggiustare le casse, ma anche cercare di reinvestire la somma.

Diciamo una cosa, però: se per uno dei due, il Tottenham, sembra avere almeno qualche possibilità, per l’altro le cose potrebbero essere complicate a meno che non arrivi davvero un’offerta irrinunciabile, una di quelle che non si possono per nessuna ragione rifiutare.

Doppio interesse del Tottenham, la situazione

Secondo le informazioni che sono state riportate da Football365.com, gli Spurs sarebbero interessati, intanto, a Iling-Junior: l’inglese, lanciato da Allegri lo scorso anno, in questa stagione non sta trovando quella continuità che anche lui sperava di avere. E il Tottenham, a quanto pare, sarebbe anche disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20milioni di euro.

Soldi che più o meno gli inglesi vorrebbero investire per Soulé, adesso in prestito al Frosinone, che il prossimo anno tornerà alla Continassa. Ecco, qui è abbastanza difficile visto il campionato che il giovane argentino sta disputando nel Lazio riuscire a convincere Giuntoli. A meno che, come detto prima, non arrivi quell’offerta incredibile – crediamo si possa aggirare intorno ai 30milioni e forse qualcosa in più – che faccia vacillare il dirigente bianconero.