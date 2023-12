Boomerang da due miliardi di euro: la Juventus è ancora in vita

La Juventus è ancora viva e nonostante la mancata partecipazione alla Champions League è ancora davanti a tutti. Ecco la situazione dopo la serata di ieri

Nel 2025 ci sarà il primo storico Mondiale per Club organizzato con conosciamo il Mondiale: a vale a dire con i gironi e con le squadre che cercheranno di arrivare attraverso vari match alla finale. E tra queste formazioni, nonostante non stia partecipando alla Champions League, ci potrebbe essere la Juventus.

Sì, perché il Milan dopo l’uscita dalla Champions League ha raccolto 41 punti nel ranking FIFA, non sufficienti a superare la squadra di Massimiliano Allegri che si conferma la favorita a partecipare alla manifestazione che si dovrebbe tenere negli Stati Uniti. Al momento, c’è da dire, che il Napoli però potrebbe superare la Vecchia Signora, anche se la squadra di Mazzarri dovrebbe raggiungere i Quarti di Finale e vincere almeno una delle due gare per piazzare il sorpasso.

Mondiale per Club, i criteri

Il Mondiale per Club potrebbe essere una manifestazione importante perché garantirebbe moltissimi introiti alle squadre che ne prenderanno parte. Però ancora ad oggi non sono stati resi noti in maniera ufficiale i criteri che permettono la qualificazione. Si pensa alla possibile partecipazione alle ultime Champions League, oppure al ranking Uefa in generale. In attesa di scoprire con certezza i vari punti, la Juve spera. E anche noi.