“Vendo tutti”: sfidano la Juventus senza mezza squadra

Ha parlato direttamente il presidente facendo sapere la sua sulla situazione, tutti i dettagli svelati nell’intervista.

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha dichiarato oggi in conferenza stampa che a gennaio porterà avanti una vera e propria rivoluzione nella rosa della squadra, annunciando l’intenzione di cedere tutti quei giocatori che non dimostrano l’impegno e l’amore necessari per il club. La Salernitana, attualmente ultima in classifica, sembra essere afflitta da dissidi interni che hanno influenzato negativamente le prestazioni sul campo.

Iervolino, come viene riportato da ‘tuttomercatoweb’ ha esordito spiegando: “Non mi sembra che la campagna acquisti possa aver generato il disvalore, è chi è rimasto che ha deluso tanto. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia e ci sono delle fazioni.” Il presidente ha sottolineato che molti calciatori desiderano lasciare il club, dimostrando scarso attaccamento alla Salernitana. “Sono qui ma vorrebbero stare altrove,” ha affermato Iervolino.

Salernitana, Iervolino: “Non riusciamo a creare giusta armonia”

Il presidente ha poi criticato l’atteggiamento dei giocatori, evidenziando la mancata corrispondenza tra gli elevati salari e i costosi cartellini degli atleti rispetto alle loro prestazioni sul campo. “Hanno disatteso tutti gli impegni. E’ con loro che dobbiamo lavorare, sono loro che devono assumersi le responsabilità. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro,” ha avvertito Iervolino.

Il presidente ha enfatizzato la necessità di un cambio di mentalità, annunciando che a gennaio verranno ceduti quei giocatori che non dimostrano il desiderio di restare a Salerno. “A gennaio manderò via chi non vuole restare, d’ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno, di amare questi colori e questa città e di rendersi disponibili sempre,” ha dichiarato con determinazione. Ha anche evidenziato il problema delle lamentele e degli alibi tra i giocatori, promettendo di affrontare la situazione con fermezza. Come sappiamo, proprio a gennaio, i bianconeri affronteranno la Salernitana in una trasferta molto importante.