Goduria totale Allegri: l’acquisto europeo è in cassaforte

È ovviamente tempo di guardare al futuro per una Juventus che nel mese di gennaio potrebbe accogliere dei volti nuovi.

Il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche settimana e tutte le squadre si stanno dando molto da fare per riuscire a trovare quei rinforzi necessari per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Non fanno ovviamente eccezioni i bianconeri.

Mister Allegri ha la necessità di avere a disposizione nel girone di ritorno almeno un nuovo centrocampista. Visto che finora ha dovuto fare a meno in quel reparto di ben due elementi. Attenzione massima dunque al lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che si sta dando da fare per accogliere le richieste dell’allenatore. Che nel frattempo con il suo gruppo cercherà di fare il massimo delle partite che mancano fino alla conclusione dell’anno solare. L’obiettivo è quello di rimanere ancorati all’Inter, per poter duellare per la conquista di quel tricolore che manca da troppo tempo a Torino.

Juventus, sorpassato l’Atletico Madrid per Hojbjerg

Un nuovo centrocampista, dunque. Almeno uno. Perché la Juve ha la necessità di trovare delle alternative a Pogba e Fagioli. Calciatori dei quali Allegri ha dovuto fare a meno ormai da diversi mesi. Tanti nomi, con diverse caratteristiche, sono stati accostati alla squadra torinese.

Tra questi c’è anche Pierre Emile Hojbjerg, calciatore che attualmente gioca nel Tottenham. Centrocampista abituato a giocare ad alti livelli, elemento che piace anche ad altre grandi squadre del Vecchio Continente. La speranza del mediano è quella di scendere in campo con grande regolarità, per questo a gennaio potrebbe cambiare aria. E le ultime indiscrezioni faranno senz’altro felici i tifosi della Juventus. “TodoFichajes” infatti spiega che la dirigenza bianconera sia riuscita per ora a sorpassare l’Atletico Madrid, vale a dire la formazione che più di altre sembrava vicina a Hojbjerg a gennaio.