Valentina Fradegrada come Chiara Ferragni: l’abito nudo manda in tilt i fan

Valentina Fradegrada ha scatenato un vero e proprio corto circuito social: mai visto niente del genere sui social.

Tra poco saranno trascorsi 365 giorni dalla prima volta che ha calcato il palco del teatro Ariston, ma nessuno avrà certamente dimenticato tutti gli splendidi abiti sfoggiati in occasione del suo gran debutto a Sanremo. Chiara Ferragni, d’altra parte, voleva proprio questo: che rimanessero scolpiti a fuoco nella mente dei telespettatori.

E bisogna ammettere che ci è riuscita, la famosissima influencer che Amadeus ha voluto con sé nella città dei fiori in occasione della scorsa edizione del mitico Festival canoro. C’è un abito, in particolare, che tutti senz’altro ricorderanno: lo shameless dress, firmato Dior, che simulava il corpo nudo della moglie di Fedez e mamma di Leone e della piccola Vittoria. Un vestito incredibile, a prova di immaginazione, che aveva un significato ben preciso che in tanti hanno colto e apprezzato.

Indossandolo su un palcoscenico così importante, la Ferragni ha dunque spianato la strada a tutte le altre. Inclusa Valentina Fradegrada, che aveva sposato Kevin Prince Boateng un anno e mezzo fa ma che ha rotto con il noto calciatore durante la scorsa estate. Anche lei, proprio come la Ferragni, ha ben pensato di indossare un abito nudo. Che, come facilmente prevedibile, ha avuto sui suoi follower lo stesso identico effetto che aveva fatto agli spettatori quello dell’influencer.

Valentina Fradegrada, si vede tutto: follower in corto circuito

L’abito della splendida Fradegrada non è color nude, come quello di Chiara, ma riproduce comunque il corpo, parti intime incluse nel pacchetto, dell’ex moglie di Boateng.

Sarebbe stato impossibile resistere a uno scatto del genere, e infatti nessuno, a ben vedere, ci è ovviamente riuscito. Una cosa che per la verità non ci sorprende affatto. I fan si sono anzi adoperati per riempirla di complimenti e di lusinghe, tutti meritatissimi: chi, oltre a lei, avrebbe un’aria tanto sexy con indosso un capo così insolito?