L’offerta supera la clausola: beffa Juventus, goduria Barcellona

L’offerta supera la clausola, i blaugrana sono disposti ad offrire addirittura cinque milioni in più per beffare la concorrenza.

Esattamente un anno fa Leo Messi e l’Argentina salivano sul tetto del pianeta. In un insolito Mondiale invernale la selezione albiceleste si laureava per la terza volta nella sua storia campione del mondo dopo aver sconfitto la Francia al termine di una drammatica finale, terminata ai calci di rigore.

La Pulce uscì vincitrice dal duello con Mbappé, all’epoca suo compagno al PSG, coronando così una carriera leggendaria e trascinando la sua Argentina fino al traguardo più importante, come fece Diego Armando Maradona nel 1986 in Messico. Era l’unico titolo che mancava nella bacheca di Messi. Dopo aver vinto tutto a livello di club con il Barcellona, l’attuale numero 10 dell’Inter Miami in poco più di un anno solare ha sollevato Copa America e Coppa del Mondo. Mica male per uno che, secondo i suoi detrattori, non avrebbe potuto vincere al di fuori della Catalogna. Ma perché vi parliamo dell’Argentina? Semplice. La Juventus, a quanto pare, è sulle tracce di un “nuovo Messi”, un giocatore che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti gli osservatori. E non solo.

L’offerta supera la clausola, Echeverri sulle orme di Messi

Stiamo parlando di Claudio Echeverri, talento cristallino del River Plate che compirà 18 anni il prossimo gennaio. Classe 2006, come riferisce Calciomercato.it, oltre a Messi viene paragonato spesso anche a Paulo Dybala, giocatore esploso proprio a Torino con la Juve.

Echeverri lo vogliono un po’ tutte, dalle inglesi alle spagnole. Negli ultimi giorni, stando a quanto riporta Radio la Red, è il Barcellona che sembra disposto a fare sul serio. I blaugrana vogliono rispondere al Real Madrid, che ha opzionato il futuro talento del Brasile (Endrick del Palmeiras), portando in Catalogna l’erede di Messi. Il Barcellona sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro, 5 in più rispetto alla clausola fissata dal River Plate.