Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: la novità è a centrocampo

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus, ecco gli undici scelti dal tecnico bianconero per la sfida di Marassi con i rossoblù.

Sarà di nuovo la Juve ad inaugurare la giornata di Serie A, in questo caso la sedicesima. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto Monza e Napoli, faranno visita al Genoa di Alberto Gilardino, quattordicesimi in classifica a quota 15 punti.

Un bottino niente male per una squadra che proviene dalla cadetteria, dove è rimasta solo per una stagione dopo la dolorosa retrocessione di due anni fa. I rossoblù finora a Marassi si sono rivelati ostici: nel loro stadio hanno perso infatti solamente due partite, quella con la Fiorentina lo scorso agosto e con il Milan ad ottobre. Al “Ferraris” sono inciampate anche diverse big, tra cui il Napoli campione d’Italia, costretto ad accontentarsi di un pareggio, e la Roma di Mourinho, travolta addirittura 4-1. Un avversario da non sottovalutare, insomma, ma in ogni caso ampiamente alla portata di una Juventus che da settembre in poi ha concesso pochissimo. Dalla sconfitta con il Sassuolo i bianconeri non hanno più perso: solo vittorie, ad esclusione dei pareggi con Atalanta e Inter. Vincere nel capoluogo ligure significherebbe, come la scorsa settimana, scavalcare l’Inter in classifica e rimanere davanti a tutti per almeno due giorni, in attesa che i nerazzurri di Simone Inzaghi scendano in campo domenica sera contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: Miretti sostituisce Rabiot

Sembrava che Allegri potesse contare quasi sull’intera rosa a disposizione e invece, a poche ore dall’inizio della partita con il Genoa, è arrivata la tegola Rabiot. Il centrocampista francese non sarà del match dopo gli allenamenti differenziati degli ultimi giorni. Resterà in tribuna, per ora non è pronto: al suo posto giocherà Fabio Miretti, che non parte titolare dalla sfida con il Cagliari dello scorso 11 novembre.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias; Gudmundsson.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa.