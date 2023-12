Genoa-Juventus, Allegri: “Punto importante, andiamo avanti”

Non è stata per nulla semplice la partita che questa sera ha dovuto affrontare la Juventus nell’anticipo di serie A.

Ospite del Genoa, la formazione di Massimiliano Allegri ha giocato 90 minuti davvero di fuoco contro i rossoblu di Gilardino. Alla fine il risultato è stato di 1-1, con i bianconeri che dunque non riescono a superare, nemmeno momentaneamente, l’Inter capolista.

Il primo tempo è stato equilibrato, spezzato da un episodio occorso poco prima della mezzora, quando il portiere genoano Martinez ha steso Chiesa in area di rigore. Penalty trasformato dallo stesso figlio d’arte. Nella ripresa però il Genoa ha pareggiato subito con Gudmundsson, dimostrando poi di avere le carte in regola per giocarsela alla pari con i bianconeri. La Juventus però si rammarica perché nei minuti finali soltanto una parata strepitosa di Martinez ha negato la gioia del gol a Bremer sugli sviluppi di una mischia in area di rigore.

Juventus, Allegri non parla di episodi arbitrali: “Servirebbero delle linee guida uguali per tutti”

Al termine della partita come al solito intervista di rito per l’allenatore bianconero Allegri. Che non può essere soddisfatto totalmente non solo del risultato maturato, ma anche della prestazione di alcuni suoi elementi, nonostante le parole di rito.

“Soltanto se cresceremo nella concretezza potremo restare in cima alla classifica, perché bisogna chiuderle le partite. L’episodio contro ti può sempre arrivare. Dovevamo essere più lucidi, ad ogni modo questo punto ci consente di continuare nella striscia positiva e la prestazione mi ha reso contento. Restiamo sereni e continuiamo a lavorare” ha detto l’allenatore. Allegri ha girato al largo sulle polemiche relative agli episodi arbitrali: “Massa e la sua squadra hanno lavorato bene, ogni settimana vediamo episodi analoghi che vengono valutati in modo diverso. Servirebbe una linea guida uguale per tutti, è normale che ora non ci sia uniformità”.