Antonella Mosetti, esplosione di bolle e di curve: che goduria il bagno social

Antonella Mosetti si concede una pausa relax in compagnia dei suoi follower: la showgirl è completamente senza veli, si salvi chi può.

In principio ci fu Non è la Rai, che è stato, come noto, un trampolino di lancio assolutamente imprescindibile per molte delle showgirl che, ancora oggi, abbiamo la fortuna di ammirare sul piccolo schermo. La sua carriera non si è fermata a quello, ovviamente, ma si è evoluta in maniera diversa da quella di altre sue colleghe.

Sono lontani i tempi in cui Antonella Mosetti, con i suoi balletti supersexy, stregava i telespettatori servendosi del potere di diffusione del tubo catodico. Oggi, la splendida 48enne, che a guardarla tutto si direbbe meno che sia vicina al traguardo dei 50 anni, si serve di un mezzo ancor più efficace: i social network. L’ex beniamina della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo vanta, sul solo Instagram, 750mila follower.

Un numero in costante aumento, a riprova del fatto che la splendida showgirl che tanti cuori ha infranto nel corso degli anni continua, per la verità, a fare una vera e propria strage. Soprattutto perché, come dicevamo prima, a livello fisico non c’è alcuna differenza fra lei e una ventenne: le sue curve sono immuni al passare del tempo e questo vantaggio, ovviamente, sa bene come sfruttarlo.

Antonella Mosetti, bagno caldo e pioggia di like: la showgirl fa strage di cuori

Prendiamo l’ultima foto che Antonella Mosetti ha postato sui social network, per esempio. La reginetta di Instagram ha ben pensato di concedersi un bel bagno caldo e di condividere un estratto del suo piacevolissimo momento di relax con i follower, che sono rimasti naturalmente abbagliati dalla sua bellezza incontenibile.

Naturalmente, essendo immersa nell’acqua e avvolta da mille bolle, la Mosetti è rigorosamente senza veli. La si vede solo, però, dal bacino in su: tiene le braccia conserte sul seno, per non svelarsi troppo, ma l’effetto ottenuto è comunque quello ampiamente prevedibile. Ha lasciato tutti di stucco e non ci sorprende affatto che un nubifragio di like si sia improvvisamente abbattuto sulla sua gallery fotografica.