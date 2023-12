Trattativa choc Juve-Real Madrid: scambio a sorpresa per l’attaccante

By

Ipotesi clamorosa con scambio tra Juve e Real. Ecco cosa potrebbe succedere, i dettagli dell’operazione in entrata.

La Juventus sembra essere pronta a proporre un cambio di carte al Real Madrid, con l’offerta di Dani Ceballos in cambio di un attaccante, e il nome che circola con insistenza è quello di Moise Kean.

Il club bianconero, si legge dal portale estero ‘defensacentral’ è interessato a Ceballos e vorrebbe inserirlo nella propria rosa, ma l’affare potrebbe non essere così semplice. Il Real Madrid sembra non essere intenzionato a privarsi del talento sivigliano. Tuttavia, la Juventus ha presentato, addirittura, un’offerta che potrebbe coinvolgere uno scambio con Kean, attaccante attualmente in forza alla squadra bianconera.

La Juventus mette sul piatto Kean per Ceballos

Nonostante l’entusiasmo della Juventus nell’inserire Ceballos nella propria squadra, il Real Madrid sembra considerare chiuso il mercato invernale. La volontà della dirigenza merengue è quella di mantenere inalterata la rosa fino alla fine della stagione e poi prendere decisioni più ponderate. Attualmente, l’attenzione del Real Madrid è focalizzata sulla risoluzione di questioni difensive, con le prestazioni notevoli di giocatori come Rodrygo e il giovane Bellingham. Vinicius contribuirà con gol e assist, ma la sua costanza sarà cruciale, considerando i problemi muscolari che ha affrontato in passato.

La situazione attuale sembra dunque indirizzarsi verso la conferma della rosa senza stravolgimenti, ma il calcio è imprevedibile e le trattative potrebbero sempre sorprendere. Nel frattempo, si continua a parlare di un possibile inserimento di Kylian Mbappé nella squadra del Real Madrid nella prossima stagione, un’ipotesi che sarà oggetto di attenta analisi da parte della dirigenza merengue. In attesa di sviluppi, resta da vedere se la Juventus riuscirà a convincere il Real Madrid a cedere Ceballos in cambio di un attaccante come Moise Kean, aggiungendo un tassello interessante al puzzle delle trattative di mercato nel mondo del calcio.