Sostituito dopo 15′, piange in panchina: miraggio Juventus

La sua presenza in vista della sfida contro la Juventus potrebbe essere a rischio. La dinamica di quanto accaduto.

Il pareggio maturato al Ferraris contro il Genoa ha sicuramente frenato l’incedere della Juventus. I bianconeri potrebbero infatti terminare a quattro punti di distanza dall’Inter capolista nel caso in cui i nerazzurri dovessero espugnare l’Olimpico. Inutile ribadire come nella gara contro il Frosinone sia attesa una risposta immediata.

In occasione della sfida in programma sabato 23 dicembre alle 12.30, potrebbero esserci una novità degna di nota. Impegnato contro il Lecce proprio in questi istanti, il Frosinone potrebbe fare a meno del difensore Anthony Oyono per la trasferta di Torino contro la Juventus. Come evidenziato da DAZN, infatti, il centrale di Di Francesco, sostituito dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio della gara con il Lecce, è “sembrato piangere in panchina”. Non si conosce con certezza il motivo della sostituzione.

Tuttavia, non è escluso che Oyono sia stato costretto a far fronte al riacutizzarsi del risentimento muscolare accusato qualche giorno fa. Il gabonese, recuperato in extremis per il match odierno, potrebbe aver avvertito nuovamente dolore. A riferirlo è Tutto Frosinone.com. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero novità concrete sotto questo punto di vista.