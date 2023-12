Sostituto Allegri, colpo di grazia Juventus: firma biennale

Sostituto Allegri, colpo di grazie per la Juventus: a inizio settimana prossima il summit che potrebbe essere decisivo. Ecco quello che potrebbe succedere

Non sarà sicuramente il pareggio di ieri sera a mettere in discussione il futuro di Massimiliano Allegri. Anche perché è arrivato con un chiaro e netto errore arbitrale. Non consideriamo l’espulsione che c’era anche nel finale: troppo poco, forse, sarebbe stato il tempo per la Juventus per approfittarne. Ma sì, in generale è da considerare come un errore e che non è nemmeno la prima volta. Ricordate Berardi?

Vabbè, la Juve come al solito alla fine del match ha dimostrato quella classe che non tutti hanno non commentando l’episodio: Allegri ha parlato di una buona gestione arbitrale del match. Ma ormai la gara contro il Genoa è passato e noi adesso andiamo a vedere quello che potrebbe riservare il futuro. Si è parlato come sappiamo di un possibile addio del tecnico alla fine della stagione e con un sostituto che potrebbe essere Thiago Motta. Ma la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina svela che lunedì potrebbe essere un giorno quasi decisivo per il tecnico.

Sostituto Allegri, pronto un biennale per Motta

A Bologna infatti è atteso Saputo, presidente della squadra quarta in classifica, che potrebbe avere un primo approccio con Motta per parlare, appunto, del suo contratto. Un contratto in scadenza che però tutti spingono – anche e soprattutto i tifosi – verso un rinnovo che potrebbe essere biennale.

Sì, tutto potrebbe slittare al nuovo anno, ma i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere decisivi per buttare quelle che sono le basi per un accordo. E la Juve, che realmente a quanto pare ha messo nel mirino Motta, dovrebbe trovare un’altra soluzione nel caso volesse chiudere il proprio rapporto con Allegri. Vedremo.