De Zerbi ha convinto tutti: affare sbloccato con la Juventus

Roberto De Zerbi convince il Brighton a puntare sul gioiello della Juventus: affare per gennaio con i bianconeri

Il mercato di gennaio per la Juventus potrebbe prevedere anche diverse uscite, oltre naturalmente ai rinforzi in entrata.

Diversi giocatori sembrano destinati a lasciare Torino e potrebbero permettere alla Vecchia Signora di incassare quel bottino necessario per andare all’assalto di un top. Di recente vi abbiamo riferito del concreto interesse della Premier League per Matias Soulé. L’argentino di proprietà della Juventus è in prestito al Frosinone ma potrebbe lasciare la Serie A già a gennaio. Il Crystal Palace sembra essere la candidata principale al suo acquisto, ma non l’unica. Il talento argentino ex Velez Sarsfield non è l’unico indiziato a lasciare la Juventus in questa sessione invernale. Anche Samuel Iling-Junior è monitorato da alcuni club inglesi e uno di questi sembra essere il Brighton di Roberto De Zerbi.

Juventus, De Zerbi vuole Iling-Junior: il Brighton mette sul piatto 18 milioni

Secondo quanto riportato da Sportitalia, dall’Inghilterra arrivano rumors sulla richiesta di Roberto De Zerbi di puntare sul giovane talento della Juventus.

L’allenatore ex Sassuolo, infatti, starebbe spingendo per Samuel Iling-Junior e il Brighton sembra essere intenzionato a fidarsi dell’intuizione del proprio allenatore. La Juventus è disposta a cedere il classe 2003 inglese, ma solo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Iling è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ma non ha mai esordito in Premier League. Al Brighton troverebbe un ambiente ideale in cui crescere senza pressioni eccessive. De Zerbi ha dimostrato in questi anni di saper lavorare con estrema eleganza il talento e le sue squadre ne hanno già sfornato diversi proprio grazie alle intuizioni dell’allenatore italiano. Al Sassuolo ha lanciato il progetto proseguito da Dionisi e adesso sta lasciando il suo marchio anche in Premier League. L’inserimento di Iling-Junior offrirebbe a De Zerbi una soluzione di qualità da sfruttare in più zone del campo. Al tempo stessopermetterebbe al ragazzo di trovare minuti e lanciarsi definitivamente.