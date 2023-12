Tutto confermato: svelato il nuovo allenatore della Juventus

Svelato il nome del nuovo allenatore della Juventus dalla stagione 2024/25: ecco l’erede di Allegri

Nonostante l’ottimo cammino della Juventus in questa prima parte di stagione, continuano ad echeggiare i nomi per il dopo Allegri sulla panchina bianconera.

Il contratto dell’allenatore toscano scadrà a giugno 2025 ma il suo secondo ciclo juventino potrebbe terminare, a prescindere dal risultato finale, al termine di questa stagione. In questi mesi si sono fatti largo diversi profili per prendere il suo posto. Alcuni più suggestivi come Zinedine Zidane e Antonio Conte, altri più concreti e in linea con le possibilità economiche del club. Nelle ultime settimane, però, un allenatore in particolare ha preso decisamente terreno sugli altri e sembra destinato ad essere l’erede di Max Allegri alla guida della Vecchia Signora.

Juventus, Thiago Motta è il prescelto per il dopo Allegri

Lo speaker radiofonico di radio 105 e opinionista di Juventibus, Edoardo Mecca, ha lanciato una notizia clamorosa per la Juventus.

Una bomba di mercato che riguarderebbe il futuro della panchina bianconera. Secondo quanto riferito sul proprio profilo X, Thiago Motta sarà, probabilmente, l’allenatore della Juventus dalla prossima stagione. L’opinionista sottolinea la notizia come riferita da altre fonti, senza dare alcuna certezza al riguardo. Certo è che non sarebbe una vera sorpresa, visto che il nome di Motta è nel radar della Juventus ormai da diversi mesi.

Prendetela per come mi è arrivata: Thiago Motta probabile allenatore Juve 2024/2025. Ripeto: io riporto solo ciò che mi è stato detto, quindi non so se poi sarà effettivamente così. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) December 17, 2023

Alla guida del Bologna sta ottenendo risultati straordinari che stanno alzando vertiginosamente anche il suo status. La Juventus lo ha inserito nella lista dei papabili candidati a sostituire Allegri dalla prossima stagione, insieme ad altri profili come Antonio Conte (seguito anche da Milan e Roma), Raffaele Palladino e non solo. Rispetto a Conte, certamente Motta avrebbe costi più ridotti ma allo stesso tempo rappresenterebbe più una scommessa che una vera e propria certezza. Il calcio che sta proponendo, però, è sotto gli occhi di tutti e aprirebbe nuovi scenari anche per quella che potrebbe essere la nuova Juve targata Thiago Motta.