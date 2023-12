Agghiacciante Juventus: blitz Simeone e nuovo ribaltone

Il Cholo Simeone ci mette lo zampino e beffa Inter e Juventus, prendendosi il centrocampista della Serie A

Il calciomercato invernale si avvicina e le big di Serie A devono farsi trovare pronte per colmare le proprie lacune.

L’Inter dovrà rimpiazzare Juan Cuadrado che dovrà operarsi e ne avrà per un paio di mesi. Non è escluso, però, che Marotta e Ausilio inseriscano anche un altro attaccante. Il Milan ha bisogno di almeno un rinforzo in difesa, vista l’emergenza che ha condizionato in negativo la prima parte di stagione della squadra di Pioli. Anche il Napoli proverà a muoversi in maniera funzionale, per trovare giocatori adatti alle idee di Mazzari. E poi c’è la Juventus che si candida ad essere la squadra italiana più attiva a gennaio. Nei piani di Cristiano Giuntoli c’è la volontà di inserire un nuovo centrocampista e la lista di nomi è piuttosto folta. Uno dei primi profili in lista, però, è conteso dall’Inter, ma non solo perché anche il Cholo Simeone è pronto a tornare a spingere per un big del Napoli.

Juventus e Inter beffate da Simeone: Zielinski nel radar dell’Atletico Madrid

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della possibilità che Koke lasci l’Atletico Madrid. Un addio che segnerebbe la fine di un’era, visto che la sua carriera lo spagnolo l’ha trascorsa interamente all’Atletico.

Koke è nel radar dell’Arabia Saudita e il club spagnolo sta già ragionando sui papabili nomi per sostituirlo. In questo senso un centrocampista che starebbe prendendo sempre più quota per la squadra del Cholo Simeone è Piotr Zielinski, come sottolineato da todofichajes.com. Già durante la scorsa estate il polacco del Napoli aveva attirato l’attenzione dei colchoneros che, però, non hanno affondato il colpo. Alla luce del contratto in scadenza col club azzurro, Zielinski potrebbe liberarsi a zero al termine della stagione. Inter e Juventus sono in prima linea per l’ex Empoli ma adesso c’è anche la concorrenza dell’Atletico con cui fare i conti. Inoltre ci sono anche diverse opzioni in Premier League che potrebbero orientare il giocatore verso l’Inghilterra, più che verso la Spagna. Non è esclusa la sua permanenza in Serie A anche dalla prossima stagione ma certamente la Juventus dovrà sgomitare per riuscire a strapparlo all’Atletico Madrid.

Diego Simeone ha sempre avuto un’attrazione particolare per i giocatori della Serie A. Non a caso negli ultimi anni ha prelevato proprio dal campionato italiano i vari Morata, De Paul, Molina. Zielinski potrebbe essere il prossimo, l’erede di Koke nel centrocampo dei colchoneros.