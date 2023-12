Colpaccio Juventus dal Real Madrid: non è Kroos

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande attualità per la tifoseria di fede bianconera.

Il campionato finora ha regalato delle soddisfazioni non da poco ai ragazzi di mister Allegri. Anche se nell’ultima partita sul campo del Genoa non è arrivata la vittoria, ma del resto è quasi impossibile realizzare dei filotti incredibili di successi. Si deve comunque guardare avanti con fiducia.

La Juventus infatti finora è saldamente in zona Champions League. Il traguardo minimo della qualificazione alla prossima edizione del torneo europeo, continuando a correre con questo passo, non pare essere in discussione. Ma il gap con l’Inter capolista non è impossibile da colmare, ecco perché i tifosi credono fermamente nella possibilità di duellare per il tricolore. C’è però bisogno di innesti ed è per questo motivo che il calciomercato di gennaio riveste una importanza particolare. Con qualche ritocco per questa Juve sarà lecito sognare.

Juventus su Alaba, ma c’è concorrenza

A gennaio però è difficile pensare che Giuntoli possa fare dei grandi investimenti. Si cercherà di approfittare di qualche occasione low cost, rimandando le spese maggiori alla prossima estate. Certo, anche guardando al futuro bisognerà muoversi con largo anticipo se si vorrà anticipare la concorrenza.

Il portale “Fichajes” rivela come in cantiere potrebbe esserci un grandissimo colpo dal Real Madrid in cantiere per i bianconeri. Gli spagnoli infatti sono pronti a cedere David Alaba, difensore jolly che non sta rispettando le attese, il suo rendimento non convince. Per la Juventus sarebbe senz’altro un giocatore chiave, anche se va sottolineato il prezzo del cartellino che non sarebbe certo basso. La concorrenza c’è anche per Alaba, eccome. Perché si parla per lui di una possibile destinazione Manchester United, chiamato a sostituire il partente Varane. Ma anche dell’Al-Ittihad, formazione saudita che non avrebbe problemi di portafoglio. Lì ritroverebbe anche l’ex compagno Benzema.