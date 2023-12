Giulia Amodio, bollino rosso d’ufficio: sfilata piccante

Giulia Amodio è assolutamente ipnotica: l’abito sfoggiato dalla wag in occasione della cena di Natale ti lascerà senza fiato.

In certe occasioni non c’è nulla che si possa lasciare al caso. Men che meno il dettaglio più apparentemente insignificante. Sono proprio i particolari, in queste circostanze, a fare la differenza. Ed è per questo che le wag non sbagliano mai un colpo, quando c’è da “sfilare” a certi eventi.

Qualche sera fa, quando i dirigenti e i giocatori dell’Inter si sono riuniti in occasione della tradizionale cena di Natale organizzata dal club milanese, una wag fra tutte ha brillato. Sia perché il suo vestito era luminosissimo e sia perché ci ha messo una grinta e una sicurezza tali che sarebbe stata lei la regina della festa, se collateralmente alla cena si fosse svolto un contest a tema. Non c’è stato alcun “concorso”, ma ciò non toglie che il popolo dei social l’abbia insignita del titolo di wag più sexy dell’Inter.

La moglie del centrocampista nerazzurro Stefano Sensi, in effetti, era irresistibile più che mai. Ha indossato un abito che trasudava sex appeal da ogni cristallo applicato su di esso, motivo per il quale è successo quello che tutti dovevano aspettarsi: che i riflettori, cioè, fossero tutti rigorosamente puntati su di lei.

Giulia Amodio, è lei la più sexy del reame nerazzurro

Nel caso in cui vogliate dare un’occhiata da vicino all’abito che ha mandato tutti fuori di testa alla cena di Natale dell’Inter, sappiate che la bella Giulia ha ben pensato di lasciarne una traccia sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA AMODIO (@giulia_amodio)

Attenti, però: il reel in questione, che potete vedere qui sopra, potrebbe lasciarvi senza fiato. Anzi, leviamo il condizionale, che tanto non serve: sicuramente vi lascerà senza fiato. Il suo vestito di colore azzurro è caratterizzato da una scollatura anteriore che arriva praticamente fino all’ombelico e che incornicia in maniera supersexy il suo impeccabile décolleté.

Durante questa sfilata social non si può non notare, però, come l’abito ondeggi ad ogni suo passo, regalandoci una visione proibita del suo fenomenale lato B. Non avrebbe potuto proprio scegliere, insomma, niente di meglio.