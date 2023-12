Gratis alla Juve, ha detto sì: doppietta Giuntoli, reparto stravolto

Continua ad essere il calciomercato un argomento cruciale in questa fase della stagione per la Juventus ma non solo.

Si avvicina la conclusione dell’anno solare, dodici mesi vissute tra alti e bassi in casa bianconera. In questa stagione, priva di impegni nelle coppe europee, la formazione di mister Allegri si sta ben disimpegnando. Un piazzamento Champions League pare essere alla portata, ma si insegue anche un altro sogno.

Riportare il tricolore a Torino è l’ambizione della squadra e anche quella ovviamente di una tifoseria che vuole tornare a far festa al più presto. Duellare con l’Inter, capolista e grande favorita per la vittoria finale del torneo, non è semplice. C’è un gap evidente tra le due rose. Divario che la Juventus proverà a colmare proprio in questo calciomercato di gennaio, nel quale sono attesi volti nuovi che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare.

Juventus, non solo Phillips. Può arrivare un altro mediano

I bianconeri, come ormai è noto da tempo, hanno la necessità di accogliere a gennaio almeno un volto nuovo in mezzo al campo. Mister Allegri finora ha dovuto fare a meno di Fagioli e Pogba e le alternative in quel reparto, specie in caso di infortuni o squalifiche, sono davvero poche.

In queste settimane di nomi di possibili rinforzi se ne sono fatti davvero tanti, ma come ha scritto il giornalista Marco Conterio adesso la Juventus sembra più che mai intenzionata a stringere Kalvin Phillips del Manchester City. Tant’è che avrebbe già ottenuto il placet del giocatore per un trasferimento in prestito. Ora bisognerà però trovare un accordo con il club allenato da Guardiola. Phillips non sarebbe l’unico rinforzo. Un altro centrocampista potrebbe arrivare nel caso in cui la Juve facesse cassa con la cessione di Iling Junior o Soulé, che hanno diverse richieste in Premier League.