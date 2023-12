Lascia di nuovo la Juventus: il ritorno è da non credere

Se lo vogliono riprendere. Il brasiliano, di proprietà della Juventus, sta vivendo la stagione della rinascita dopo l’infortunio.

9 agosto 2023, Allianz Stadium. Nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della famiglia Agnelli a capo della Juventus, la società bianconera ha traslocato il tradizionale vernissage agostano di Villar Perosa a Torino, nella casa della Juventus.

24mila spettatori hanno riempito il primo anello dello Stadium, il solo aperto ai tifosi. Una grande festa del tifo bianconero che di lì a poco avrebbe segnato anche il talento brasiliano.

Un pomeriggio particolare, di una giornata indimenticabile per Kaio Jorge. Mandato in campo da Allegri in pochi minuti il talento brasiliano, classe 2002, ha realizzato tre reti, una più bella dell’altra. Un concentrato di un grande talento scomparso per un anno e mezzo.

Kaio Jorge, ora lo vogliono riprendere

Esattamente dal 23 febbraio 2022 quando, durante una gara della Next Gen, ha riportato un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro. Il pomeriggio dell’Allianz è stato il momento della rinascita, della certezza, della ritrovata, perfetta forma.

In tribuna, all’Allianz Stadium, vi era anche il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi. Ha chiesto a Giuntoli se Kaio Jorge potesse unirsi a Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, giovani di proprietà della Juventus, già in prestito ai canarini. E così è stato.

E’ ripartita così la carriera dell’attaccante brasiliano acquistato dalla Juventus dal Santos durante l’estate del 2021. Sono bastati pochi scampoli di gara con il Frosinone per riaccendere i riflettori su Kaio Jorge.

L’esperto di mercato, Ekrem Konur, in un post sul suo profilo X, ci fa sapere che: “Il Palmeiras avvierà una trattativa per il prestito del 21enne attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge“.

Il futuro del brasiliano è quindi aperto a diverse opzioni. Dopo il pieno recupero psico-fisico valuterà, insieme alla Juventus, quale strada intraprendere.