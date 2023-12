Tutto finito per la Juventus: Manchester City al traguardo

Game over la la Juventus: il Manchester City si assicura il gioiello argentino e si avvicina alla fumata bianca

L’Inter ha risposto alla Juventus, superando 2-0 la Lazio e allungando ulteriormente sulla Juventus che, complice il pareggio col Genoa, adesso si ritrova a 4 punti di distanza dai nerazzurri.

La distanza è ancora colmabile dai bianconeri ma un altro passo falso potrebbe rendere la ricorsa molto complessa. Adesso la Juventus avrà due partite complesse, Frosinone e Roma, che delineeranno il bilancio del girone d’andata. La differenza potrebbe farlo anche il mercato di gennaio che permetterebbe alla Vecchia Signora di rinforzare la rosa e avere più chance di tenere testa all’Inter e allo stesso tempo mantenere la distanza dalle inseguitrici. Una delle trattative che negli ultimi mesi ha tenuto il banco è quella relativa al terzino classe 2004 Valentin Barco.

Juventus, Valentin Barco ha scelto il Manchester City: fumata bianca ad un passo

Siamo ormai quasi alla fumata bianca per il trasferimento di Valentin Barco al Manchester City, come sottolineato da Football Transfer.

Gli agenti del giocatore hanno già visitato in settimana il centro sportivo del club inglese e sono pronti a completare l’iter per il trasferimento. Il terzino argentino è già proiettato verso la nuova avventura in Premier League e ha già scelto il City di Pep Guardiola. A gennaio, durante il mercato invernale, dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Il suo contratto col Boca Juniors terminerà ufficialmente a dicembre 2024 ma il Manchester City è pronto a pagare la clausola di 10 milioni per prelevarlo dal club argentino. Non è la prima volta che i citizens prelevano un giovane dal Sud America. L’anno scorso dal River Plate è arrivato un altro argentino, Julian Alvarez. La Juventus ha provato con i propri mezzi ad arrivare a Valentin Barco ma era impossibile contrastare l’appeal e il potere economico dei citizens. Neppure il Liverpool è riuscito ad avere la meglio. Si attende ormai solo l’ufficialità per Valentin Barco, la Juventus è ormai fuori dai giochi.