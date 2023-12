Donnarumma ha chiesto la cessione: scambio choc con la Juve

Calciomercato Juventus, Donnarumma avrebbe chiesto la cessione e si starebbe pensando allo scambio choc con i bianconeri. Ecco la situazione

Che il momento per Donnarumma al Psg non sia positivo ce lo dicono sicuramente i fatti: errori su errori che hanno messo il portiere italiano sul banco degli imputati in questa stagione. E anche la stampa francese, oltre i tifosi parigini ovviamente, adesso non ci va con cautela. Anzi picchia: l’estremo difensore della nazionale italiana è sempre al centro delle attenzioni.

Ed è anche per questo che – secondo le informazioni che sono state riportate da Carlo Cimini, fondatore di Junotizie – il portiere avrebbe chiesto la cessione. Ma andiamo a vedere quello che ha scritto sul proprio profilo X.

Scambio con il Psg per Donnarumma

“Ve la dico come mi è arrivata. Donnarumma avrebbe chiesto la cessione al Paris Saint Germain e i francesi avrebbero aperto allo scambio di mercato con Szczesny. Da valutare se a gennaio oppure a giugno”.

Insomma, uno scambio di portiere che darebbero ai bianconeri uno giovane che potrebbe davvero fare la storia a Torino, e al Psg uno pronto che di errori ne commette pochissimi e che darebbe la certezza di essere al sicuro. Certo, ci appare difficile che questa operazione e che questo scambio, semmai, si possa verificare a gennaio. Semmai diventerebbe più semplice, se Donnarumma confermasse tutti i problemi visti ad oggi, nel prossimo mese di giugno. La domanda è: voi che cosa fereste?