Il regalo di Natale perfetto per i tifosi della Juve è questo ed è pure scontato

Juve, sei in cerca di idee regalo per far felice un tifoso bianconero? Sei nel posto giusto: così sì che lo sorprenderai.

C’è un bianconero, o magari più di uno in famiglia? Hai amici che non hanno occhi che per la Juventus? Sei in cerca di un’idea regalo che ti permetta di stupirlo e di farlo felice? Sei decisamente nel posto giusto. Il regalo di Natale perfetto per i tifosi della Juve non solo esiste, ma al momento potrai anche acquistarlo a prezzo super scontato.

Dovrai solo accertarti, prima di correre a comprarlo, che la persona in questione non abbia già sottoscritto un abbonamento alla tv in streaming che detiene i diritti televisivi della Serie A. In tal caso, infatti, faresti meglio ad orientarti su qualcos’altro: sarebbe inutile. Se sai per certo, invece, che non ha alcun vincolo con Dazn, la piattaforma in questione, allora sei a cavallo. Potrai essere proprio tu a regalargli l’abbonamento a Dazn, ma in una “forma” diversa dal solito.

Non ti limiterai, infatti, a sottoscriverlo e a fargli sapere che lo hai fatto. Non si tratta neanche di una gitf card. Il regalo del quale stiamo parlando è la Dazn Christmas Box, l’idea regalo di Natale top per chiunque ami lo sport in generale. Non farà felici, infatti, i soli tifosi bianconeri, ma tutte le persone che seguono la Serie A o le altre leghe i cui match sono trasmessi dalla tv in streaming per cui lavorano Diletta Leotta e Giorgia Rossi.

Juve e non solo: il regalo che tutti vorrebbero ricevere

Vi starete legittimamente chiedendo, a questo punto, cosa includa la box in questione e, soprattutto, quanto costi. Iniziamo col dire, allora, che la confezione include sei mesi di abbonamento Dazn Standard, insieme al Pallone Mini Euro 24 di Adidas, ispirato al modello FUSSBALLLIEBE, Official Match Ball di EURO 2024.

Si tratta, dunque, di due regali in uno, che gli amanti dello sport non potranno non apprezzare. Veniamo, ora, alle informazioni più importanti: la Christmas Box di Dazn, al momento, può essere acquistata ad un prezzo scontatissimo.

Normalmente un pacchetto del genere, inclusivo di 6 mesi di visioni, costerebbe 239 euro: in promozione, invece, ne costerà solo 169. 70 euro di sconto che, di questi tempi, male non fanno, non è vero?