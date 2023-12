Juventus, affare con il Borussia: la formula è quella giusta

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande attualità. Specie ora che ci avviciniamo alla fine dell’anno.

La squadra di Allegri deve cercare di chiudere nel migliore dei modi questo 2023, magari andando a vincere contro quel Frosinone che non dovrà essere preso sottogamba. La formazione di Di Francesco ha già dimostrato tutto il suo valore e può contare su giovani di proprietà bianconera di grande talento. Come Soulè, ad esempio.

Gennaio è dietro l’angolo e la posizione di classifica conquistata è da considerarsi senz’altro molto positiva. La qualificazione alla Champions League del prossimo anno, fondamentale anche per motivi economici, pare essere una impresa alla portata. Rimane il sogno scudetto. Per il quale la Juventus ha la necessità di migliorare il proprio organico. Il gap con l’Inter, grande favorita per il tricolore, è al momento evidente.

Juventus, Kamara a gennaio con destinazione Next Gen

I bianconeri hanno la necessità di trovare a tutti i costi un nuovo centrocampista, ma non ci sono dubbi sul fatto che Giuntoli farà di tutto per raccogliere eventuali occasioni che si presenteranno. Anche guardando agli altri reparti.

Una delle strategie che il club sta seguendo da diverso tempo è quella di puntare sui giovani. Indispensabile per aprire un nuovo ciclo vincente ma anche per contenere i costi. Sia per quanto riguarda i costi del cartellino che quelli dell’ingaggio. In Germania Sky Sport continua a sottolineare come la Juventus continui a rimanere interessata a Abdoulaye Kamara, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. I bianconeri proveranno a prenderlo in prestito già a gennaio, lanciandolo con la Next Gen come trampolino di lancio futuro per la prima squadra.