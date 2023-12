Salta la firma con i rivali: regalone gobbo alla Juventus

Inizia un’altra settimana di duro lavoro per la Juventus che si prepara per l’ultima sfida in calendario per questo anno solare.

I bianconeri di Allegri nell’ultimo turno hanno rallentato la propria marcia verso il primo posto in classifica visto che sul campo del Genoa è arrivato soltanto un pareggio. L’Inter capolista invece ha vinto sulla Lazio, allungando dunque in classifica di altri due punti.

Ad ogni modo non bisogna certo rammaricarsi anzi bisogna iniziare a pensare già al prossimo impegno di campionato che vedrà la Juventus di scena sul campo del Frosinone. Una partita non certo semplice perché l’undici allenato da Eusebio Di Francesco ha dimostrato di essere una squadra molto ben messa in campo. E con tanti giovani di proprietà Juve che vorranno mettersi in evidenza. Anche perché il calciomercato riaprirà a breve e non sono da escludere delle novità. Una cosa è certa, ovvero che Allegri ha bisogno di rinforzi.

Juventus, rinnovo di Zielinski con il Napoli sempre più difficile

E al momento, come è ormai arcinoto, la priorità è quella di portare a Torino un nuovo centrocampista. Se non due. Perché è in quella zona del campo che il tecnico ha bisogno di avere delle alternative.

+++Aggiornamento Napoli+++ In salita il rinnovo di Zielinski: manca la quadra sull’accordo con il procuratore dopo gli ultimi incontri. Zanoli verso l’uscita: Genoa in pole. Oltre Mazzocchi, c’è anche l’ipotesi Faraoni dal Verona come alternativa a Di Lorenzo. Capitolo… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) December 18, 2023

Si lavora però anche in ottica futura, guardando ai possibili parametro zero. Nella lista dei possibili colpi bianconeri continui a esserci Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza con il Napoli e, come ha riportato il giornalista Marco Giordano, la strada verso il rinnovo con i partenopei è in salita. Gli ultimi incontri non hanno dato buoni frutti, la sua partenza verso altri lidi pare quasi essere una certezza.