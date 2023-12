Kalvin Phillips alla Juventus: il sì è arrivato, la formula che sblocca l’affare

Calciomercato Juventus, sì arrivato, adesso, si può già sbloccare l’operazione in arrivo per i bianconeri: tutti i dettagli.

La Juventus è al centro di una trattativa importante con il Manchester City per assicurarsi i servizi del talentuoso centrocampista inglese Kalvin Phillips.

Secondo fonti autorevoli, tra cui i noti giornalisti sportivi Matteo Moretto e Fabrizio Romano, le due squadre stanno attualmente discutendo i termini dell’accordo, con i bianconeri che puntano a un prestito con diritto di riscatto.

Kalvin Phillips: c’è il sì del giocatore in ottica bianconera

Phillips, 26 anni, è uno dei calciatori più promettenti nel panorama calcistico inglese, noto per la sua versatilità e capacità di dettare il ritmo di gioco a centrocampo. La sua esperienza con il Leeds United nella Premier League ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa, con la Juventus che sembra essere in prima linea per assicurarsi la sua firma. Secondo quanto riportato, i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione tra i rappresentanti della Juventus e del Manchester City. La strategia dei bianconeri sembra essere quella di garantire il trasferimento di Phillips attraverso un prestito, con la possibilità di riscattare il giocatore a termine stagione.

Un elemento chiave di questa trattativa sembra essere l’approvazione da parte del giocatore stesso. Kalvin Phillips avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento, suggerendo un interesse personale nel progetto della Juventus e la possibilità di misurarsi in una nuova realtà calcistica. La notizia ha già scatenato l’entusiasmo tra i tifosi della Juventus, che vedono in Phillips un rinforzo di qualità per il centrocampo della squadra. Tuttavia, è importante sottolineare che, in questa fase, la trattativa è ancora in corso e nulla è ufficiale fino a quando non saranno concordati tutti i dettagli contrattuali tra le due società. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.