Scambio Juventus-Roma, ha vuotato il sacco: conferma UFFICIALE

Scambio Juventus-Roma, lo ha detto in maniera ufficiale. Ecco cosa stavano per fare i bianconeri con i giallorossi. Arriva la conferma

Bene, non parliamo di un’operazione che è da fare. E nemmeno che verrà fatta. Ma c’è stato un momento in cui la Juventus ha cercato di piazzare uno scambio con la Roma che, col senno di poi, siamo tutti contenti che non sia stato fatto. Anche perché uno gioca ancora – e anche abbastanza bene – in bianconero. L’altro adesso è in Serie C, al Latina, e purtroppo per lui la carriera non è andata come lui, e probabilmente anche molti addetti ai lavori, si aspettavano. Ma del tempo, vista la giovane età, ce n’è ancora.

Cronache di Spogliatoio infatti intervistato Alessio Riccardi, giovane centrocampista dei nerazzurri, che come detto adesso gioca nel Lazio ma nella terza serie. Lo stesso ha svelato che un giorno si è ritrovato, dopo aver postato una foto sui social network, il profilo intasato di domande e di richieste di permanenza in giallorosso. Il motivo? Si parlava di un possibile scambio con Rugani. Ecco quello che ha raccontato.

Scambio Juventus-Roma, la conferma di Riccardi

“Era l’agosto del 2019, mi sveglio una mattina posto una foto e mi ritrovo il profilo impallato di messaggi: Guarda, la Roma sta pensando di venderti alla Juventus, e io “No no, non ci vado”. Così prendo il cellulare e carico un’altra foto. I tifosi della Roma mi scrivevano Riccardi non si tocca, volevano che rimanessi, in me rivedevano qualcosa, li rappresentavo e mi piaceva tantissimo”.

Insomma, uno scambio mai andato in porto forse anche per quella che è stata la “volontà” dei tifosi. Scritto ovviamente tra virgolette, perché nessuno è in grado di decidere sul futuro di un ragazzo che, però, ha dimostrato di avere carattere. Che poi adesso è al Latina è un altro discorso…