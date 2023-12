UFFICIALE, rinviati i match della Serie A: calendario stravolto

Ufficiale, quattro match della Serie A hanno una nuova data: il calendario adesso è anche stravolto. La situazione

Quest’anno la Supercoppa Italiana, come sappiamo, si giocherà in Arabia Saudita. E non nei primi giorni del mese di gennaio, ma è stato tutto rinviato, in maniera ufficiale, così come comunicato dal presidente della Lega Casini, nella seconda parte del primo mese dell’anno.

Si giocherà infatti dal 18 al 22 gennaio, con una novità anche bella importante, viste le polemiche che ci sono state, anche, per quelle che sarebbero le condizioni del terreno di gioco. Sì, insomma, tutte le gare, sia le due semifinali che la finale, verranno giocate sul terreno di gioco dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo.

Ufficiale, ecco come cambia il calendario della Serie A

In attesa anche del comunicato ufficiale che dovrebbe uscire il prossimo 20 dicembre, la Gazzetta dello Sport ha anticipato quelli che saranno gli stravolgimenti del calendario. E andiamo a vedere quello che succederà alla Juventus, visto che anche una partita dei bianconeri ha un’altra data.

La diciannovesima giornata di Serie A si giocherà quindi senza nessun stravolgimento il 7 gennaio. La ventunesima giornata si disputerà invece domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle 18.30 e 20.45, e due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, sempre alle 18.30 e 20.45. Presumibilmente saranno quelli delle 4 squadre che andranno poi a Riad: Lecce-Juventus, Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli e Bologna-Fiorentina.