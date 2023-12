Allegri contro arbitro e VAR, volano parole grosse: provvedimento UFFICIALE

Allegri contro arbitro e Var: volano delle parole grosse e il provvedimento nei confronti dell’allenatore della Juventus è ufficiale

Diecimila euro di multa e diffida. Massimiliano Allegri davanti alle telecamere ha dimostrato la solita gentilezza e cortesia, diremmo classe, nel commentare la prestazione del direttore di gara. Però prima si è sfogato. E si è beccato questa multa.

Il provvedimento del giudice sportivo è infatti ufficiale. Non solo la somma da pagare, ma anche l’entrata in diffida: quindi al prossimo giallo scatterà la squalifica per il tecnico della Juventus. Che “è entrato nello spogliatoio degli arbitri e li ha contestati in modo irrispettoso, venendo invitato dal direttore di gara a uscire dalla stanza”. Questo si legge nelle motivazione, che raccontano di un tecnico che sicuramente ci teneva alla vittoria e che sicuramente avrebbe voluto vedere fischiato quel calcio di rigore – netto, nonostante quello che dicono i soliti – per il tocco di mano di Bani. Chissà cosa sarebbe successo se non l’avessero fischiato contro i bianconeri. Avrebbero avuto tutti lo stesso atteggiamento? Dubitiamo. Ma lo sappiamo che quando si parla di Juve le cose vanno così. Anche contro l’evidenza.