Bomba Juventus: ci risiamo, affare Galactico

Mercato Juventus. La società bianconera vuole inserire almeno un tassello di qualità nella sua rosa in occasione del mercato di gennaio.

Sfoglia la margherita, Cristiano Giuntoli, alla ricerca del centrocampista ideale. Quali le sue caratteristiche? Essenzialmente due: deve essere forte e costare poco. Da qui le difficoltà nella scelta.

Ma qualcosa va fatto e la gara di Genova è stata soltanto l’ennesima conferma. Occorre, però, fare in fretta perché i possibili obiettivi trovano intanto sistemazione altrove, come Donny van de Beek, centrocampista olandese, classe 1997, del Manchester United è pronto a sbarcare in Bundesliga, sponda Eintracht Francoforte.

La Juventus l’ha seguito a lungo e sognava l’accoppiata van de Beek-Sancho dai Red Devils. Intanto il primo è già sfumato. Se è sempre più difficile arrivare ai profili top anche perché i rispettivi club non intendono farli partire a metà stagione, è necessario orientarsi su profili medi, sia in termini di qualità e che economici.

Lo stesso Kalvin Phillips, del Manchester City, altro profilo assai gradito ad Allegri e Giuntoli, ha infatti costi importanti sia per quanto riguarda il prestito oneroso richiesto dai Cityzens che il suo elevato ingaggio.

Mercato Juventus. Pensiero Real

Il Real Madrid nonostante sia una bottega ricchissima, soprattutto a livello di ingaggi, in questa occasione potrebbe invece rappresentare un’ancora di salvezza per le impellenti necessità della Juventus.

La notizia ci arriva da okfichajes.com e ci fa informa di come il centrocampista madridista Dani Ceballos sia entrato nella lista di Giuntoli. Giocatore dotato di grande tecnica e ottima visione di gioco, Ceballos non ha trovato la continuità di impiego con Carlo Ancelotti e per questo starebbe valutando di lasciare il Real.

Un’operazione non eccessivamente costosa e che potrebbe chiudersi anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ceballos e la Juventus sono stati vicini in diverse occasioni negli anni passati, ma senza mai riuscire a prendersi. Ora potrebbe presentarsi la giusta opportunità. Per entrambi.