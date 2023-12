Agenti a lavoro con la Roma: Mourinho anticipa la Juventus

Agenti del trequartista a lavoro con la Roma per il trasferimento: José Mourinho anticipa la Juventus

Come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, gli agenti di Albert Gudmundsson sarebbero in contatto con la Roma per il trasferimento del trequartista islandese.

Dialoghi in corso in vista di giugno, quando Gudmundsson potrebbe lasciare Genova. Serviranno almeno 15 milioni di euro per convincere il Grifone a lasciare andare uno dei propri giocatori di punta.

Contatto tra gli agenti di Gudmundsson e la Roma: si lavora in vista della prossima stagione https://t.co/BgXxFMde3S — Daniele Longo (@86_longo) December 18, 2023

In questa prima parte di stagione è sicuramente il migliore del Genoa e i suoi numeri parlano per lui: 8 gol stagionali, di cui 6 in campionato. Un giocatore tecnico, qualitativo ma anche molto intelligente tatticamente. La Juventus lo considera un profilo interessante per la propria rosa, capace di interpretare più ruoli: dal trequartista alla seconda punta, ma anche l’ala. Il club bianconero sarebbe intenzionato a puntare su di lui da giugno ma la Roma sarebbe avanti nei dialoghi con l’entourage del giocatore. Il contratto di Gudmundsson terminerà nel 2027, di conseguenza il suo destino dipenderà molto anche dalla volontà del Genoa.