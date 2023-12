Fulmine a ciel sereno Juventus: ha scelto di non partire

Un fulmine a ciel sereno per la Juventus: il big ha deciso di restare in Premier League

Il mercato invernale si avvicina e la Juventus deve restringere il campo e capire realmente quali possono essere gli affari da portare avanti concretamente.

Molti dei nomi venuti fuori in questi mesi rappresentano delle trattative molto complesse, almeno a gennaio, visto il poco tempo a disposizione. Profili come Kalvin Phillips, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Partey rappresentano delle possibilità più per giugno che per gennaio, sia per vincoli economici che di tempi tecnici per mandare in porto le operazioni. E’ plausibile che Giuntoli e Manna si concentrino nell’immediato su un profilo giovane, accantonando anche la possibilità di arrivare a Jadon Sancho che ha rappresentato una, se non La, suggestione della Vecchia Signora in questi mesi.

Come sottolineato da SkySportDE, Jadon Sancho avrebbe scelto di non partire e di riscattarsi al Manchester United.

Il fantasista inglese non è riuscito a incidere con la maglia dei Red Devils, arrivando a una rottura con Erik ten Hag e con il club che da mesi è alla ricerca della soluzione migliore per sacrificarlo. La Juventus continua ad essere una delle opzioni per l’ex Borussia Dortmund che ha avuto contatti anche con il Lipsia. Un trasferimento in prestito sarebbe la soluzione ideale per i bianconeri ma non quella che sta cercando lo United che preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

ℹ️ Contrary to other reports Jadon #Sancho & RB Leipzig is not hot! A loan move in winter is very unlikely.

Juventus has inquired about him. But it remains as reported: Secretly, his desire is for a restart opportunity at Manchester United / #MUFC ✔️@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/9B297c197R

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 18, 2023