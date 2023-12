Juventus, le ultime dalla Continassa: distorsione alla caviglia destra

Juventus, le ultime dalla Continassa: in vista della gara di sabato contro il Frosinone ecco la situazione dentro la squadra di Massimiliano Allegri

Seconda trasferta di fila per la Juventus che, sabato all’ora di pranzo, giocherà sul campo del Frosinone di Di Francesco. Che è una squadra scorbutica, che sta facendo bene, e che potrebbe creare qualche grattacapo. Ma per non fare scappare in maniera definitiva l’Inter, i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

E le notizie che arrivano dalla Continassa non sono del tutto incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda Rabiot: il francese, elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Allegri ha già saltato Genoa e oggi, secondo quanto scritto da Giovanni Albanese, ha fatto lavoro parzialmente in campo. Sì, le possibilità di vederlo ci sono, anche perché parliamo di un colpo al costato che sì provoca dolore, ma che potrebbe essere superato, ma la certezza ce l’avremo solamente sabato, quando Allegri deciderà la formazione ufficiale.

Juventus, distorsione per Fagioli

Kostic, invece, si è allenato regolarmente con i compagni mentre Fagioli, che sappiamo tutti che ha chiuso in anticipo il suo anno, ha rimediato una distorsione alla caviglia. Problema per lui ma non per Allegri, che sa bene di non poter contare sulle prestazioni del centrocampista sino al termine di questa annata.

Solo due hanno lavorato a parte: parliamo di De Sciglio e Kean. Per loro il rientro è previsto per il prossimo mese di gennaio.