Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il primo colpo: si chiude per Rabiot

Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il primo colpo di mercato. Ecco quando le parti si incontreranno per chiudere. Sensazioni positive

Un primo obiettivo la Juventus ce lo ha in testa. E sarebbe un vero e proprio colpo perché parliamo di un elemento che fa la differenza dentro la squadra di Massimiliano Allegri. C’è una Juve con lui, e c’è una Juve senza di lui. A Genova ne è arrivata un ulteriore conferma.

Parliamo ovviamente di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto che Giuntoli vorrebbe tenere ancora per diverse stagioni. I colloqui per il rinnovo con la madre del giocatore, che ne gestisce gli interessi, non sono ancora iniziati, ma dei primi approcci ci sono stati. E secondo TuttoSport in edicola questa mattina le sensazioni sono davvero positive.

Calciomercato Juventus, con Rabiot si chiude in primavera

Sì, i buoni rapporti che ci sono tra le parti spingono verso una fumata bianca. O almeno così sembra. Ci sarà tempo e modo di discutere e nessuno in questo momento sembra avere fretta nonostante, Rabiot, da gennaio, potrebbe già iniziare a guardarsi intorno e firmare con un altro club. Ma questa paura in casa Juve non c’è.

La data fissata per chiudere c’è già: non è imminente, visto che tutti i discorsi a quanto pare dovrebbero chiudersi entro la prossima Primavera. Quindi tra marzo e aprile, e di tempo quindi ne deve passare. Ma al momento il francese – che di sicuro ne offerte ne avrà – sembra essere più vicino alla Continassa rispetto a qualunque altro centro sportivo. E questo non può che fare felice Allegri che, qualora dovesse rimanere in sella, saprebbe su chi fare maggiormente affidamento. Rabiot è un suo fedelissimo.