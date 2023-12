Maglia da titolare e posto all’Europeo: colpo a gennaio, la Juventus prende nota

Gennaio ormai è dietro l’angolo e tutte le squadre si stanno dando molto da fare per trovare rinforzi nel calciomercato invernale.

Migliorare la qualità del proprio organico è la missione principale di tutti. Si cercheranno dunque di cogliere eventuali occasioni che si presenteranno strada facendo, poiché difficilmente si faranno degli investimenti a suon di milioni di euro.

La Juventus è attesa come una delle sicure protagoniste di questo mercato invernale. I bianconeri finora hanno raccolto tanti risultati positivi nonostante i tanti problemi avuti. Allegri ha dovuto rinunciare a diversi titolari in più occasioni ma nonostante tutto la sua squadra è riuscita a rimanere in scia all’Inter. Che per forza di cose deve essere considerata come la grande favorita per la vittoria dello scudetto, visto che è la formazione che può vantare la rosa migliore. C’è un gap che la Juventus proverà a colmare proprio attraverso la prima finestra di trasferimenti del 2024.

Juventus, la scelta di Phillips dipenderà dal minutaggio

La missione principale del direttore sportivo Giuntoli sarà quella di riuscire a trovare almeno un nuovo centrocampista. Un calciatore di spessore internazionale che possa dare una alternativa ad Allegri innalzando il tasso tecnico della squadra bianconera.

E’ chiaro che la dirigenza sta seguendo diverse piste, consapevole che non sarà facile raggiungere degli accordi. Si sono fatti tanti nomi nel corso delle ultime settimane, tra cui quello del centrocampista Kalvin Phillips. Che potrebbe lasciare il Manchester City nella sessione invernale. E lo farebbe con un solo scopo, come sottolineato dal “Telegraph”. Vale a dire quello di trovare una squadra in grado di garantirgli un alto minutaggio, visto che Phillips vuole essere a tutti i costi convocato dall’Inghilterra per i prossimi Europei. Juventus e Newcastle, due delle squadre più interessate a lui, possono garantirglielo?