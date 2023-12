Prestito oneroso già a gennaio: il sì manda in estasi la Juventus

Prestito oneroso già a gennaio, i bianconeri devono fare però i conti con una folta concorrenza: il giocatore è pronto a lasciare il club.

Ieri ha giocato soltanto 13 minuti, subentrato quand’ormai la vittoria era già in ghiaccio. Sì, l’allenatore continua a “non vederlo proprio”, come ha recentemente ammesso in una delle ultime interviste. Che in molti hanno tradotto come il via libera per una imminente cessione. Il giocatore in questione è Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City.

L’allenatore invece è Pep Guardiola, che sta utilizzando con il contagocce l’ex Leeds. Poche presenze, anzi pochissime, per il nazionale inglese, arrivato a Manchester nell’estate 2022. In questi giorni il City è in Arabia Saudita per giocare il Mondiale per Club, a cui ha avuto accesso grazie alla vittoria dell’ultima Champions League. Ieri i Cityzens hanno fatto un sol boccone dei campioni d’Asia, i giapponesi dell’Urawa Reds, travolti 3-0 a Gedda. Per Phillips non c’è stato spazio nemmeno per una partita sulla carta abbordabilissima per i campioni d’Europa. E non è da escludere che possa essere stata una delle ultime presenze con la maglia del club che vince la Premier League ininterrottamente da tre anni.

Prestito oneroso già a gennaio, la Juve è molto vicina a Phillips

Phillips è da settimane nel mirino della Juventus, che vorrebbe portarlo in Italia almeno per sei mesi e colmare quei buchi lasciati da Paul Pogba e Nicolò Fagioli: il primo è sospeso a causa della vicenda doping, il secondo invece è squalificato per lo scandalo scommesse.

La Signora sta cercando di strappare il sì al Manchester City, come riporta anche il portale inglese Football Insider. I bianconeri devono fare i conti con una folta concorrenza al momento composta da Newcastle e Tottenham. In ogni caso il prestito non sarà gratuito: il noto sito d’oltremanica infatti ha svelato l’interesse dell’Everton per Phillips la scorsa estate, quando i Toffees si tirarono indietro anche per via dei 7,5 milioni di sterline che il City pretendeva per la cessione temporanea del centrocampista.