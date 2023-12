Altro che rinnovo: Rabiot saluta la Juve, destinazione da non credere

Altro che rinnovo, dubbi sulla permanenza del centrocampista francese a Torino: un club osserva con attenzione la situazione.

Due settimane ancora e poi sarà di nuovo mercato. La sessione invernale è pronta ad aprire i battenti: si ricomincerà a parlare di trattative, negoziazioni, prestiti, acquisti, cessioni. Tutte parole che non utilizziamo con una certa frequenza ormai dalla scorsa estate.

Si tratta di una finestra importante, che consentirà a molte squadre di correggere gli errori commessi qualche mese fa oppure di fare in modo che gli allenatori di turno possano contare su più alternative. La Juventus rientra nella seconda fascia: Massimiliano Allegri sta chiedendo il massimo ai suoi giocatori, ma per continuare a stare in alto e lottare per il titolo con l’Inter serve un piccolo investimento. E serve soprattutto tappare quei “buchi” in un centrocampo che molto spesso si è trovato in totale emergenza. Le assenze prolungate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli – il primo sospeso per la vicenda doping e il secondo per quella delle scommesse – hanno rappresentato un bel problema per il tecnico livornese.

Altro che rinnovo, il Barcellona pronto a fiondarsi su Rabiot

Allegri è stato più volte costretto a chiedere gli straordinari a qualche titolarissimo, come il suo pupillo Adrien Rabiot.

Difficile, al momento, immaginare una Juventus senza il centrocampista francese, di gran lunga uno dei migliori in questa prima parte di stagione. La sua assenza si è notata eccome nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa. E non è un caso che la Signora non sia riuscita a tornare da Marassi con tutti e tre i punti in tasca. Si è riacceso, a tal proposito, il dibattito riguardo alla volontà del calciatore di rinnovare con il club bianconero. La scorsa estate, infatti, accettò il prolungamento di un solo anno, motivo per cui a giugno saremo di nuovo punto e a capo. Su Rabiot intanto in questi giorni è piombato il Barcellona, come riporta l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur. I blaugrana osservano con attenzione la trattativa in corso tra l’ex Psg e la Juventus.