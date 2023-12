L’Inter mette la freccia: 35 milioni e addio Juventus

L’Inter supera la Juventus nella corsa al gioiello della Liga: possibile offerta di 35 milioni per giugno

Il mercato è uno dei temi più caldi per la Juventus, sia per quanto riguarda i possibili colpi in entrata che per quanto concerne le uscite.

Da Matias Soulé a Samuel Iling-Junior, Kenan Yildiz, Dean Huijsen. Sono tanti i giovani bianconeri destinati a cambiare maglia già a gennaio. Situazioni che la Juventus dovrà curare passo dopo passo con grande attenzione, trattando con le rispettive pretendenti. Naturalmente Giuntoli e Manna rimangono focalizzati sui principali obiettivi in entrata, non solo per gennaio ma anche quelli da portare avanti per giugno. La priorità rimane il rinforzo a centrocampo ma nei piani della dirigenza c’è anche la possibilità di intervenire in altri reparti, tra cui anche la porta. In questo senso uno dei nomi per il futuro è quello di Giorgi Mamardashvili.

Juventus e Inter su Mamardashvili: la spuntano i nerazzurri per il portiere

Come sottolineato da calciomercato.it, l’Inter sarebbe in netto vantaggio sulla Juventus nella corsa a Giorgi Mamardashvili, portiere classe 2000 del Valencia.

Il 23enne georgiano da tempo è nel radar della Juventus come possibile erede di Szczesny. Anche l’Inter però guarda al futuro e, se pur sia molto soddisfatto dell’impatto di Sommer, deve guardare anche al futuro. Il portiere nerazzurro ha 35 anni, di conseguenza è anche naturale che la società guardi con attenzione alla nuova generazione di portieri. L’Inter avrebbe già fatto passi importanti per Mamardashvili, con l’obiettivo di ingaggiarlo al termine della stagione. L’estremo difensore andrà in scadenza col Valencia a giugno 2027 e il ds Beppe Marotta sta già valutando una proposta di circa 35 milioni di euro. Una cifra molto consistente per un portiere ma che certifica lo status del georgiano, autore di 6 clean sheet fino ad ora in Liga. Il Valencia, però, chiede addirittura 60 milioni, una cifra decisamente fuori mercato sia per l’Inter che per la Juventus.