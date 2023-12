Elisabetta Gregoraci, in bikini non c’è gara: concorrenza non pervenuta

Elisabetta Gregoraci vola in Kenya per le vacanze e ci regala una cartolina indimenticabile: ma quanto è sexy in bikini?

Dove la lasci la sera non la trovi la mattina. Elisabetta Gregoraci è in continuo movimento ed è davvero difficile, per i follower, starle dietro e “monitorare” attentamente tutti i suoi spostamenti. L’avevamo lasciato a Montecarlo, nel Principato di Monaco, e l’abbiamo ritrovata, dopo appena qualche ora, in Kenya.

L’ex moglie di Flavio Briatore trascorrerà il Santo Natale tra la spiaggia e la savana, in compagnia della sua famiglia. Con l’allegra combriccola dovrebbe esserci, ma non ne abbiamo ancora le prove, anche Giulio Fratini, l’affascinante imprenditore con il quale la showgirl fa coppia da un po’ di tempo a questa parte. Sarà un dicembre inusuale e all’insegna degli affetti più cari, quindi, quello che si prospetta all’orizzonte per la splendida reginetta della tv e dei social, che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip e che abbiamo imparato a conoscere un po’ meglio proprio in seguito alla sua lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Resta, però, una delle donne più ipnotiche e misteriose di tutta Italia. Nonché una delle più amate, è doveroso aggiungere, visto che la popolarità della Gregoraci non conosce crisi ma che, anzi, si tratta di un personaggio in continua ascesa.

Elisabetta Gregoraci, come lei nessuno mai: pazzesca

Il popolo dei social è pazzo di lei e c’è un motivo ben preciso, se i follower non hanno la benché minima intenzione di “tradirla”. La splendida Elisabetta non ha concorrenza. Non c’è rivale che sia in grado di eguagliarla o di fare breccia nel cuore del pubblico così come ha fatto lei in tempi non sospetti.

Perché diciamo che non ha rivali? Semplice: perché ancora oggi, in bikini, non c’è nessuna che sia anche solo lontanamente sexy tanto quanto la showgirl di origini calabresi. Affascinante e sicura di sé, in Kenya sta esibendo il suo fisico bestiale con comprensibilissimo orgoglio. E ci ha chiesto di non invidiarla per il fatto che trascorrerà lì il Natale, ma come si fa? Come si può non provare invidia nei confronti di quanti avranno l’onore di vederla in costume dal vivo?