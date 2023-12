Irregolarità nel contratto: UFFICIALE, calciomercato bloccato per un anno

Irregolarità nel contratto. Questa la motivazione che bloccherà per un anno il mercato di un grande club europeo. Lo ha deciso la FIFA.

Una notizia che sembra quasi un avvertimento ai naviganti. Mancano ormai pochi giorni all’inizio del mercato invernale.

Una finestra aperta a nuove opportunità, sempre che però vi sia il pieno rispetto delle regole. Perché altrimenti vi potrebbero essere serie conseguenze. E il calcio si è scontrato spesso con tribunali sportivi e non, che devono spesso fare piena luce su situazioni poco chiare.

Le sentenze spesso capovolgono quanto accaduto, creando degli effetti negativi a catena. Non che la cosa possa consolare ma tali situazioni si verificano anche in altri paesi, non soltanto in Italia. Anche fuori dal nostro paese, infatti, avvengono casi dove la giustizia deve rimettere ordine.

Irregolarità nel contratto

Un grande club tedesco dovrà scontare delle serie conseguenze per delle irregolarità commesse. Così come ci informa European Football! con un post sul suo profilo X :

“Il Koln (il Colonia, in italiano, ndr), squadra della Bundesliga, ha ricevuto il divieto di trasferimento! Non potrà ingaggiare alcun giocatore per le prossime due finestre. A causa della violazione del contratto di un giocatore al momento della firma nel gennaio 2022. Una giornata pazzesca, visto che prima hanno licenziato il loro manager Baumgart “.

Tutto è partito all’ingaggio di Jaka Cuber Potocnic, arrivato in Germania a parametro zero dall’Olimpija Ljubljana, come ci fa sapere calciomercato.com. Gli sloveni ritengono che l’interruzione del rapporto tra il club e il giocatore sia avvenuto a causa delle pressioni del club tedesco volte ad assicurarsi a zero il giovane talento.

Oltre al mercato bloccato per due sessioni, la FIFA ha deciso che il club dovrà risarcire il club sloveno con 54mila euro, mentre il giocatore Potocnic ha subito una squalifica di quattro mesi.