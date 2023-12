Rottura nello spogliatoio, svolta Juventus: lo consegnano a gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri tornano in corsa in maniera prepotente per un semplice motivo: hanno deciso di non prenderlo

Il suo è un nome caldo che a gennaio sicuramente cambierà squadra. Ma quando sembrava tutto fatto il colpo di scena che di colpo ribalta le carte in tavola, rimettendo in corsa, qualora la Juve fosse ancora interessata, Cristiano Giuntoli.

Jadon Sancho lascerà il Manchester United nelle prossime settimane dopo la rottura con Teh Hag. E questa ovviamente non è una novità, si sapeva da tempo. Come si sapeva da tempo che il Barcellona era interessato anche in maniera abbastanza importante alle prestazioni del giocatore. Un giocatore che le qualità tecniche e fisiche per fare la differenza e che in tempi non sospetti è stato anche accostato alla Juventus. Insomma, sembrava realmente un affare fatto, ma secondo El Gol Digital i catalani si sarebbero tirati indietro.

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla Sancho

Non c’è una buona aria dentro il Barcellona in questo momento: la squadra di Xavi in campionato sta faticando e anche la prima fase della Champions League si è chiusa in maniera brutta. Il sorteggio ha regalato il Napoli alla truppa spagnola, e anche in questo caso poteva andare meglio. Insomma, il clima non è sereno e l’innesto di Sancho da quelle parti potrebbe far esplodere lo spogliatoio.

Ecco perché il Barcellona non solo starebbe seriamente pensando se conviene o meno fare l’affare, ma a quanto pare avrebbe deciso anche di tirarsi fuori in maniera abbastanza clamorosa. E questo potrebbe essere un vantaggio per i bianconeri, pronti a prenderlo semmai il calciatore in prestito per dagli la possibilità di giocare con continuità. Vedremo.