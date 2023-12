Calciomercato Juventus, Chiesa in sede: i dettagli del nuovo accordo

Calciomercato Juventus, si avvicina l’accordo con Federico Chiesa per il rinnovo del contratto. C’è già fissato l’appuntamento

Uno degli accordi che la Juventus deve cercare di chiudere nel minor tempo possibile è quello relativo a Federico Chiesa. E le parti stanno cercando di trovare la quadra sul nuovo contratto del giocatore. La fumata bianca potrebbe essere vicina, anche perché secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina un incontro in sede, forse risolutore, è stato fissato per il prossimo anno.

Sì, dopo quelli che sono stati i contatti telefonici tra le parti, adesso l’appuntamento è faccia a faccia e magari in sede, quando avverrà, potrebbe esserci anche Chiesa per mettere nero su bianco. Ma andiamo a vedere quali sono i dettagli di questo nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, i dettagli del rinnovo di Chiesa

Un anno in più, quindi fino al 2026, come “ponte”, per consentire poi alle parti di capire gli scenari futuri nel corso dei prossimi anni. Una Juve che va incontro quindi al giocatore ma anche un Chiesa che va incontro alla Juventus visto che così, in questo modo, non ci sarebbe la possibilità di un addio a parametro zero.

Una questione che già l’entourage del calciatore aveva promesso non ci sarebbe stata: ma le parole sono una cosa e i fatti sono un’altra, quindi meglio chiudere nel minor tempo possibile per poi discuterne di nuovo in futuro senza avere l’assillo di un possibile saluto senza che la Juventus possa riuscire a incassare nulla. Quindi? Quindi a quanto pare ci siamo davvero adesso. E la cosa non può che essere importante per tutti.