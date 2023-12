Futuro di Alex Sandro stravolto: colpo di scena Juventus

Alex Sandro, il cerchio si chiude. Il terzino sinistro brasiliano a giugno lascerà la Juventus. Otto anni in bianco e…nero.

La Juventus nel 2023 ha iniziato un nuovo corso. Una nuova dirigenza, nuove linee guida. Anche la squadra inizierà cambiare volto.

Durante la scorsa estate vi sono stati addii importanti, come quello del capitano, Leonardo Bonucci. La prossima estate un altro pezzo della Juventus vincente di Andrea Agnelli saluterà la Continassa: Alex Sandro.

Un addio annunciato da tempo e sembrava che dovesse giungere al termine della passata stagione. Il contratto dell’esterno brasiliano aveva infatti la sua naturale scadenza al 30 giugno 2023.

Una clausola del contratto medesimo ha però permesso il rinnovo automatico di un altro anno grazie al raggiungimento di un numero minimo di gare precedentemente stabilito. E così la permanenza di Alex Sandro si è protratta di un altro anno.

Ora, però, non vi saranno sorprese all’ultimo minuto., La Juventus non rinnoverà il contratto in scadenza del terzino brasiliano e pertanto il giocatore bianconero sarà libero di accasarsi dove vuole.

2017-2023. Otto anni intensi e diversi, dove si sono attraversati i momenti più belli, quelli delle vittorie in serie, e poi quelli più difficili, delle mancate vittorie e delle critiche feroci.

Alex Sandro, il cerchio si chiude

Dal primo luglio Alex Sandro non sarà più un giocatore della Juventus e pertanto il brasiliano inizia a guardarsi intorno, alla ricerca di una nuova sistemazione.

Il brasiliano, classe 1991, potrebbe ritornare in Brasile, lì dove tutto ha avuto inizio. Come ci informa calciomercato.com, una possibilità concreta per l’esterno sinistro bianconero potrebbe essere rappresentato dal Santos, come ci informa tuttojuve.com.

Il mitico club di Pelé in questa stagione ha conosciuto l’amarezza della retrocessione in Serie B. Obiettivo più che comprensibile è quello di risalire immediatamente nella massima serie e per questo occorrono giocatori di qualità ed esperienza. In due parole Alex Sandro.

Il brasiliano ed il suo addio alla Juventus. Un addio lungo un anno.