Inter-Juventus e non solo: date e orari dei posticipi dalla 20esima alla 27esima giornata

Inter-Juventus e non solo, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi fino a marzo: ecco l’orario del big match coi nerazzurri.

La gara in programma domani a Frosinone corrisponderà alla penultima uscita del 2023 per la Juventus, che saluterà definitivamente quest’anno tribolato tra una settimana contro la Roma di José Mourinho allo Stadium. Inutile ribadire che sia quella con i ciociari di Eusebio Di Francesco che quella con i giallorossi capitolini siano due gare da non sbagliare assolutamente. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, dopo il pareggio di Marassi con il Genoa si è ritrovata a -4 dall’Inter, che domenica si è imposta 2-0 all’Olimpico con la Lazio.

Danilo e compagni devono approfittare di un calendario che, almeno fino alla gara di ritorno con l’Inter (4 febbraio), non sarà impossibile, se escludiamo la sfida con la Roma. Il gennaio bianconero inizierà con il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Salernitana. In caso di successo la Juve affronterebbe nei quarti proprio il Frosinone, che in settimana ha realizzato un’impresa storica andando a vincere 4-0 in casa del Napoli. Poi, a distanza di qualche giorno, i bianconeri se la vedranno nuovamente con i granata campani nel primo match di campionato del 2024, stavolta però all’Arechi.

Inter-Juventus e non solo, la sfida coi nerazzurri in programma domenica 4 febbraio

Ma, a proposito di programma, qualche minuto fa la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi dalla giornata numero 20 alla giornata numero 27.

Dopo le due sfide ravvicinate con la Salernitana, Danilo e compagni ospiteranno il Sassuolo allo Stadium di martedì sera (h 20:45), giorno 16 gennaio. Nella settimana successiva la Juventus giocherà sempre in notturna, stavolta contro il Lecce al “Via del Mare”. Anticiperà di sabato invece Juventus-Empoli, in programma il 27 gennaio alle 18:00. Il tanto atteso scontro diretto con l’Inter andrà in scena di domenica sera, alle 20:45 (4 febbraio). Di lunedì invece il match con l’Udinese (sempre in notturna), fissato per il 12 febbraio. Sarà di nuovo all’ora di pranzo la gara di ritorno con il Frosinone (25 febbraio), mentre il 3 marzo è la volta di una “classica” come Napoli-Juventus (h 20:45).