La Procura di Roma lo ha notificato alla Juventus: disposta la chiusura

Sta per chiudersi una settimana molto importante per la Juventus, quella che conduce alle festività natalizie ormai prossime.

I bianconeri domani scenderanno in campo per l’ultimo turno prima di Natale, una partita assolutamente da non sottovalutare contro un Frosinone che ha dimostrato di avere un collettivo spigliato, pronto a giocarsi le sue chance a viso aperto.

Chiudere il 2023 nel migliore dei modi è l’obiettivo di una Juventus che da questa stagione ha inteso voltare pagina rispetto al passato. Si dà sempre più spazio alla linea verde, alla valorizzazione dei giovani. Ma l’obiettivo non cambia, quello minimo è quello di agguantare uno dei posti che conduce alla prossima edizione della Champions League. Traguardo non semplice da raggiungere, ma non certo impossibile.

Juventus, chiuse le indagini da parte della Procura

Questo anno che sta per chiudersi però la Juventus lo ricorderà anche per tutte le vicende extra campo che hanno colpito la società. E che hanno portato ad una penalizzazione nello scorso campionato di serie A e anche all’esclusione dalle coppe europee da parte della Fifa.

La Procura di Roma ha notificato alla #Juve l'avviso di fine indagini sull'inchiesta sui conti bianconeri, i cui atti erano arrivati dalla Procura di Torino — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) December 22, 2023

Oggi è arrivata un’altra novità in casa Juventus, così come riportato dal giornalista de “La Stampa” Massimiliano Nerozzi. Il club torinese ha infatti ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Roma. Che a sua volta aveva ricevuto gli atti relativi alle indagini svolte dalla Procura di Torino, dichiarata incompetente dalla Corte di Cassazione nello scorso settembre. Il quotidiano torinese riporta che le accuse mosse alla Juve sono quelle di presunti reati di falso nelle comunicazioni sociali e dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.